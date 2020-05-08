Survivor'dan elenen Aşkım'dan şaşırtan itiraflar: Çok farklı davranıyorlar!

İşte Survivor'da sürpriz bir şekilde elenen Survivor Aşkım’ın açıklamalarından satır başları...

Survivor Nisa'nın davranışlarını değerlendiren Aşkım, Nisa ile çok iyi anlaştığını ve dışarıda da görüşeceğini söylerken, "Nisa'ya şaşırıyorduk, her şey çok iyiyken birden morali bozuluyordu. Asla onu da suçlamıyorum burası çok zor bir yer. Psikolojik olarak çok büyük bir savaş veriyoruz. Tek şaşırdığım nokta, Nisa oyundan düşüyor, ağlayıp oyunu bırakıyor.

Takım arkadaşları kameralar yokken çok sinirleniyorlar, 'daha ne yapacağız, nasıl yükselteceğiz' diye söyleniyorlar. Kameraların önüne gelince de hepsi Nisa'ya destek oluyordu. Biz bu duruma çok şaşırıyorduk. Evrim ve Ardahan çok yapıyordu. Sadece Cemal Can hiç söylenmiyordu. Onlar da çok yakın onun dışında duyuyorduk, söylemleri.

ERSİN ABİ YIKILIR

Eğer Ersin abi köpeğinin öldüğünü öğrenirse yıkılır. Çünkü köpeği onun için çok ama çok değerli, burada belki en çok özlediği şey köpeğidir. Adaya boya getirdiler, Ersin abi barakanın her yerine köpeği Mes'in adını yazdı.

KÖTÜ DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM

Survivor Aşkım, konseyde Ünlüler Takımı'nın yaptığı stratejiyi anlattı. Mert beni yazın, SMS'te güçlü isimler çıkarırız" dedi ve "Ben yine de her şeye rağmen kötü düşünmek istemiyorum, beni bilerek elediğini düşünmüyorum." dedi.

Survivor'da çok fazla tecrübe edindiğini ve yarışmanın kendisi için çok güzel geçtiğini belirten Aşkım, "Hep bunu fark ettim, ailemin değerini anladım. Arkadaşlarımın değerini anladım, bir tabak yemeğin bile kıymetini anladım burada." dedi. Neden elendim diye düşünmedim, strateji yaptık ama olmadı, mutlu bir şekilde elendim. Takım arkadaşlarımı seviyorum." ifadelerini kullandı.