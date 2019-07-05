Survivor'da Yusuf birinci oldu ama...

Akşam yazarı Barış Kocaoğlu'nun 'Survivor'da yine bir erkek şampiyon' başlıklı yazısında da aynı konuya değinildi. Yazı şöyle:

Survivor bu sezon yine fanatikleri tarafından soluksuzca izlendi.

Bodrum’daki finale Seda ve Yusuf’u sevenler destek vermek için akın etti.

Acun Ilıcalı hem Yunanistan hem Türkiye birincisini seçmek için çift taraflı performans sergiledi.

Final gecesi gördüm ki; yarışmacıların Türk-Yunan dostluğuna ne kadar güzel örnek olduklarını… Her iki tarafta dostluklarıyla parmak ısırttı. Gelelim Survivor’ın birincisi Yusuf’a.

Onu biraz Turabi’ye benzettim.

Ailesine düşkünlüğü, özellikle annesine olan bağımlılığı…

Oylamada halkın en sevdiği isim seçildi.

Ama yarışmanın ikincisi Seda’yı atlamamak gerekir.

Kesinlikle kadınların birincisidir.

Acun bir sezonu daha alnının akıyla bitirdi. Bakalım gelecek sezon Survivor nasıl olacak?



YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN