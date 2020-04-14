Survivor'da Nisa voleybol maçına katılmadı, Acun Ilıcalı tepki gösterdi!

Survivor'ın 45. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, ödül oyununda kum sahada voleybol oynayarak mücadele etti. Zorlu mücadeleden galip çıkan takım Gönüllüler oldu. Oyun sonrasında Gönüllüler takımını mücadelesinden dolayı kutlayan Acun Ilıcalı, Nisa’ya tepki gösterdi.

Acun Ilıcalı, "Survivor'da sakatlıktan dolayı oynayamayanı gördüm, takımla çok ciddi problemi olup oynamayanı da gördüm. Ancak böylesini ilk defa gördüm. Çok takımsal bir hareket olmadı bu yaptığın. Bu çok normal bir hareket değil. Senin yüzünden zora düşen bir takım var. Çırpınan arkadaşların senden bir destek göremedi" diyerek çıkıştı.

SÜRPRİZ DETAY ORTAYA ÇIKTI!

Fakat asıl sürpriz ise oyun sonrasında ortaya çıktı. Nisa'nın profesyonel voleybolcu olduğu ve Çekya'da bir şampiyonada takımıyla birlikte 2. olduğu bilgisi ortaya çıktı. Nisa'nın kendi alanı olan voleybol maçında oynamaması genç yarışmacı ile ilgili birçok dedikoduyu da beraberinde getirdi...