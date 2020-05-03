Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın 2 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümünde ünlüler ile gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası yenilen takımda konsey toplandı. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...



SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’ın 2 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında oynanan kıyasıya mücadele izleyicileri ekran başına kilitledi. Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyunun galibi ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanması üzerine gönüllüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere oylama yaptı. Oylama sonucunda Berkan 3, Ardahan 2, Yasin ve Cemal Can'da 1'er oy aldı. Günün sonunda en fazla oyu alan Berkan haftanın ilk eleme adayı oldu.