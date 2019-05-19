Survivor'da herkesi ağlatan olay! 'Survivor böyle bitmemeliydi'

Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor son bölümde ise fragmana korkunç anlar yansıdı. Yeni bölümde dokunulmazlık oyununa çıkacak yarışmacılar hiç beklemedikleri bir olay yaşadı.

Bu akşam yayınlanacak olan yarışmada Hikmet ile Yusuf karşı karşıya geliyor. Rekabetin had safhaya çıktığı yarışta Hikmet bir engeli aşmaya çalışırken talihsiz bir an yaşıyor ve dizinden sakatlanıyor. Hikmet'in çığlığı tüm adayı inletiyor.





Diğer yarışmacılar Hikmet'in o halini gördüğünde ağlamaya başlıyor. Hikmet Survivor hayatının bittiğini düşünürken Acun Ilıcalı onu teselli etmeye çalışıyor.