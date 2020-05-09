Survivor'da Ersin ve Mert arasında tansiyon yükseldi: Benim Survivor'ım buraya kadarmış!

Oyunda Ünlülerin 5-4 önde olduğu sırada Cemal Can ile yarışan Ersin, puzzle’da çok oyalanınca sayıyı kaybetti. Oyun sonrasında Ersin ve Mert arasında tartışma yaşandı. Ersin'e “Bizi suçlama. Puzzle’da takıldın.” diyen Mert, Elif'in araya girmesiyle daha da gerildi.

'NEDEN ATLIYORSUN?'

Elif'in kendisini ifade etmesine izin vermeyen Mert, takım arkadaşına önce "Sen hayırdır? Ersin ile ben tartışırken neden atlıyorsun, atlama!" diyerek çıkıştı. Ardından da "Ben akıllı bir adamım bunları yemem" dedi.

'BENİM SURVIVOR'IM BURAYA KADARMIŞ'

Ünlüler takımındaki gerilim yarışma sonrası da devam etti. Mert'in çıkışıyla büyük şok yaşayan Elif, Aycan ile dertleşti. Artık yorulduğunu söyleyen Aycan ise "Benim Survivor'ım buraya kadarmış" dedi.

'İÇİMDEKİ KÖTÜ ERSİN'İ ÇIKARMAK İSTEMİYORUM'

Oyun sonrası seramonide Acun Ilıcalı'nın sorularını yanıtlayan Ersin Korkut şunları söyledi: "Bizim takımda genel olarak bir negatiflik var. İsim vermek istemiyorum ama... Sonra bizim yufka yürekli kadınlarımız üzülüyor. Ben de sinirleniyorum ama kendimi sakinleştiriyorum. Oyun kaybedince, aç kalınca içimdeki kötü Ersin çıkmasın diye uğraşıyorum"

YENİ BÖLÜMDE OLAY VAR!

İki takımın dokunulmazlık için mücadele edeceği yeni bölümün fragmanı yayınlandı. Fragmanda Yasin'in oyun sırasında Evrim’e söylediği sözler nedeniyle oyundan atılması dikkat çekiyor. Evrim’in konseyde Yasin hakkında söyledikleri ise ayrı bir merak uyandırıyor.