Survivor'da büyük değişiklik! Acun Ilıcalı alınan yeni kararı açıkladı! İşte o karar..
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmacında yeni bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı yarışmada daha önce hiçbir yarışmacının görmediği yeni sistemi açıkladı. Ilıcalı, ayrıca iki yarışmacının da takımının değiştiğini duyurdu.
Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarını heyecanlandıran yeni gelişmeyi duyurdu. Ilıcalı, daha önce hiçbir Survivor’da uygulanmayan çeyrek final sisteminin bu yıl yarışmada uygulanacağını açıkladı. Buna göre yarışmada final aşamasında önce çeyrek final aşaması olacak ve 8 yarışmacı çeyrek finalde mücadele edecek. Ilıcalı ayrıca takımlardaki dengeleri sağlamak için iki erkek yarışmacının da takımının değiştiğini söyledi.
BERKAN VE YUNUS EMRE’NİN TAKIMI DEĞİŞTİ
Acun Ilıcalı ünlüler takımından bir erkek yarışmacı ile gönüllüler takımından bir erkek yarışmacının takımlarının değiştiğini, böylece takımların daha dengeli olacağını söyledi. Buna göre Berkan Karabulut ünlüler takımından gönüllüler takımında, Yunus Emre Özden ise gönüllüler takımından ünlüler takımında geçti.