Survivor'da bu hafta kim elendi? 17 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu?

Survivor’da kim elendi? sorusu yoğun olarak aratılmaya başladı. Survivor’ın 17 Mart Salı günü yayınlanan bölümünde eleme oyunu oynandı. Heyecan dolu yarışta ünlüler ile gönüllüler arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Önceki bölümlerde oynana dokunulmazlık oyunu sonrası gönüllüler takımı oylamaya gitmiş ve Cemal Can Cansever ilk eleme adayı olmuştu. Yarışmanın 2. ve 3. eleme adayları da SMS oylaması sonrası belirlenecek. İşte Survivor’da yaşananlar…



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor’ın Pazar günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu oynandıktan sonra kaybeden gönüllüler takım üyeleri arasında oylama yapıldı ve aralarında en çok oyu alan isim ilk eleme adayı olarak belirlendi. Survivor'da yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı Cemal Can Cansever oldu. Haftanın 2. ve 3. eleme adayları SMS oylaması sonrası belirlenecek.

SURVİVOR’DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor’da kimin elendiği henüz belli olmadı. Yarışma şu anda Tv8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Elenen isim belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.