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'Survivor'a star lazım'

'Survivor'a star lazım'

Bu yıl Türk ve Yunan takımlarının sunduğu Survivor'la ilgili dikkat çeken yorum.

Akşam yazarı Barış Kocaoğlu bugünkü yazısının bir bölümünde Survivor'ı yorumladı, "Star lazım" dedi. İşte Barış Kocaoğlu'nun yorumu:

Bir Survivor izleyicisi olarak önümüzdeki yıl Acun Ilıcalı’dan beklentilerim var açıkçası.

Mutlaka sporcular olsun tabii ki ama yeni yüzler de şart.

Artık Survivor izleyicisi sürekli aynı yarışmacıları görmekten sıkıldı.

Ünlüler ve gönüllüler konsepti çok iyiydi.

Sevdiğimiz ünlüleri ada hayatında görmek enteresandı hem de yarışıp yarışamayacaklarını izlemek büyük keyif veriyordu.

Daha öncelerde kurulmuş gönüllüler takımları da o kadar halka hitap eden kişiler olmuştu ki, her birinin fan kitleleri oluşmuştu.

Birçoğu şimdi gönüllü değil ünlü hatta.

O yüzden bu sene yarışmacıların zorlanacağı parkurlar dışında, açıkçası bizi ekran başına bağlayacak kişilerle bir Survivor bekliyoruz.

Bir de yarışmadaki oyunlar azalsa ve daha çok insanların adadaki yaşamları, konuşmalarına ağırlık verilse daha iyi olur sanki.

Daha Türkiye’de Acun’un keşfetmediği çok genç yarışmacı olduğundan eminim.

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