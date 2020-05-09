Survivor Yasin nereli? Survivor 2020 yarışmacısı Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı..

Survivor’ın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Yasin Obuz ile ilgili araştırmalar arama motorunda hız kazandı. “Survivor Yasin aslen nereli?” sorusunun cevabı ekran başındakiler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz dönemde Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programı ile adını duyuran yarışmacı sosyal medyada da çok konuşuluyor. “Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında?” sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



SURVIVOR YASİN OBUZ KİMDİR, NERELİ?

Survivor yarışmacısı Yasin Obuz 21 Kasım 1988 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu yıl da Survivor'da yarışıyor.