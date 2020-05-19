Survivor Yasin kimdir ve nereli? Survivor 2020 yarışmacısı Yasin Obuz kaç yaşında?

Survivor bu yıl yine birbirinden iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz sene ekranlara gelen MasterChef yarışma programı ile adından sıkça söz ettiren Yasin Obuz da Survivor 2020 kadrosunda yer alıyor. Son zamanlarda bazı yarışmacılar ile yaşadığı problemlerle gündeme gelen Obuz, gönüllüler takımından eleme potasına girdi. Peki, Survivor 2020 yarışmacısı Yasin kimdir ve aslen nereli? İşte yarışmacı hakkında merak edilenler...



YASİN OBUZ KİMDİR, NERELİ?

Geçtiğimiz sezon MasterChef yarışması ile adını tüm Türkiye’ye duyuran Yasin Obuz 2020 Survivor kadrosunda seçilmeyi başardı. Gönüllüler takımında mücadele eden Survivor yarışmacısı Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da dünyaya geldi. 3 kardeşi olan Yasin, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.