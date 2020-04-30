Survivor voleybol oyununu kim kazandı? 2020 Survivor voleybol maçını kim kazandı? Kaç kaç bitti?

Survivor voleybol oyununu kim kazandı? sorusu yarışmayı yakından takip eden kişiler tarafından araştırılmaya başladı. Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. Yarışmacılardan Nisa Bölükbaşı ve Evrim Keklik, Acun Ilıcalı ve İrem Kanan’a karşı voleybol maçı oynadı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı karşılaşma izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Peki, Survivor voleybol maçını kim kazandı? İşte cevabı...



SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor’ın 30 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı ve İrem Kanan, Evrim Keklik ve Nisa Bölükbaşı’na karşı mücadele sergilediler. Diğer yarışmacıların ve ekran başındaki izleyicilerin heyecanla izlediği karşılaşmada her iki takım da taktir edilecek performans sergiledi. Oyunun kazananı henüz belli olmadı. Maç şu anda devam ediyor.