Survivor Sercan'a ne oldu? Survivor Sercan sağlık durumu nasıl? gibi soruların yanıtları tüm Survivor takipçileri tarafından merak konusu oldu. Survivor ünlüler gönüllülerin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor 2020 yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de TV8'de ekranlara gelecek. Tanıtımda görülen Sercan’ın sakatlandığı sahne ise dikkatleri çekti. İşte tüm merak edilenler..

SURVİVOR SERCAN'A NE OLDU?



Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 51. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Ünlüler ile Gönüllüler arasında yeni bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşanacak. Kıran kırana geçecek oyunda dokunulmazlığı kazanan takım kim olacak şimdiden merak ediliyor. Ayrıca tanıtımda görülen Sercan’ın sakatlandığı sahne ise dikkatleri çekti.

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SURVİVOR SERCAN KİMDİR?



Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 50. yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak istemeyen takımlar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm güçlerini ortaya koydu. Heyecanın ile birlikte gerilimin, tartışmanın yüksek olduğu, tansiyonun iyice yükseldiği Survivor dokunulmazlık oyununda skor 8-6 olunca ikişer erkek ve kadın yarışmacı çıkardı her iki takımda.

Ünlülerden Aşkım, Evrim, Ersin, Sercan'a karşılık Gönüllülerden Evrim, Nisa, Ardahan, Berkan parkura çıktı. Bundan sonra Ünlüler bir oyun kazanırken Gönüllüler 3 oyun kazandı ve skor 9-9'a geldi. Bayrak yarışında Ünlülerden Ersin ve Elif'e karşılık Gönüllülerden Berkan ve Nisa mücadele etti. Kıyasıya geçen mücadele sonunda Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.