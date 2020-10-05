05 Ekim 2020 Pazartesi 10:47 | Son Güncelleme:
Survivor Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!
Survivor yarışmasında yakın dostluk kuran futbolcular Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.
Sercan Yıldırım, mekan çıkışı Aycan Yanaç’la aralarında çıkan aşk iddiaları hakkındaki sorulara şu cevabı verdi: “Aycan benim kardeşimdir. Asla öyle bir şey yok.”
Survivor yarışmasında başlayan arkadaşlıkları devam eden ikili sık sık bir araya geliyor. Yaz aylarında da birlikte tatil yapan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç iki iyi arkadaş olduğunu iddia ediyor.