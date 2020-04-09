Survivor Sercan kaç yaşında? Survivor Sercan Yıldırım kimdir, evli mi?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmacıları ekran başındaki izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Sercan Yıldırım da bu yarışmacılar arasında yer alıyor. “Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında?” sorusunun yanıtını merak eden kişiler yarışmacının hayatını öğrenmek istiyor. Peki, Survivor Sercan Yıldırım evli mi? İşte yanıtı...



SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

SURVİVOR SERCAN EVLİ Mİ?

Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım evli değil ve eşi yok. Sercan Yıldırım’ın ismi önceki yıllarda Helin Avşar ve Tuvana Türkay ile anıldı. 1.82 boyunda olan Sercan Yıldırım’ın Nisa Bölükbaşı’na ilgisi olduğu gündeme geldi.