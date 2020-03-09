Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor’ın 9 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde ünlüler ile gönüllüler arasında ödül oyunu oynandı. Uzun süredir yemek yemeyen ve aç olan iki takım arasında kıran kırana mücadele yaşandı. İşte Survivor’da ödül oyununu kazanan takım…



SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın 9 Mart Pazartesi günü yayınlanan bölümünde iki takım arasında ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar Tavuk tabağı ödülünü almak için kıyasıya mücadele ettiler. Günün sonunda ise kazanan takım ünlüler oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da mücadele her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Yarışmanın 8 Mart Pazar günü yayınlanan bölümünde gönüllüler takımı ile ünlüler takımı arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı oyunda kazanan takım gönüllüler oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandığı için ünlüler takımı içerisinde oylama yapıldı. Ada konseyinin toplantısı sonrasında Acun Ilıcalı haftanın ilk eleme adayını açıkladı. Aşkım Burçe Tunay en çok oyu aldı ve ilk eleme adayı oldu.