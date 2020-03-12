Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020’nin başlamasının ardından en genç yarışmacı olan Nisa Bölükbaşı izleyenlerin sevgisini kazanmayı kısa sürede başardı. Gönüllüler takımında yer alan Survivor Nisa başarılı performasıyla göz doldurdu. Şarkıcı Emrah’ın oğlu Tayfun ile aşk yaşadığı iddialarının ardından izleyenler genç yarışmacının hayatını araştırmaya yoğunlaştı. Survivor Nisa kimdir ve nereli? İşte hayatı ve biyografisi…



NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Survivor 2020’nin sevilen yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 yılında Prag’da dünyaya geldi. Daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag’dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka’da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018’de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

SURVİVOR TAYFUN’LA AŞK MI YAŞIYOR?

Survivor programında Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan ve Nisa Bölükbaşı arasındaki aşk iddiası tüm sosyal medyayı salladı. Henüz ikiliden bu konuyu doğrulayacak nitelikte bir açıklama söz konusu değil. Ancak sosyal medya ikili arasındaki aşk iddiaları ile çalkalanmaya devam ediyor.