Survivor Nisa kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, aslen nereli?

Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı hayatı ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. “Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında?” sorusunu aratanlar yarışmacıyı yakından tanımak istiyor. Yarışmada yaşadığı diyaloglarla dikkat çeken Nisa, sosyal medyada da adından sıkça söz ettiriyor. Haberimiz içerisinden Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.



SURVIVOR NİSA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2020’nin sevilen yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 yılında Prag’da dünyaya geldi. Daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag’dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka’da 15 yıl oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018’de Çek Cumhuriyeti’nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018’de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.