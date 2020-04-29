Survivor MasterChef oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor MasterChef oyununu kim kazandı? sorusu yarışmayı yakından takip eden kişiler tarafından merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor Tv8 ekranlarında izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Yarışmanın yayınlanan son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında MasterChef oyunu oynandı. Peki, Survivor MasterChef oyununu hangi takım kazandı? İşte yaşananlar...



SURVİVOR MASTERCHEF OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’ın 29 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde ödül oyununda MasterChef heyecanı yaşandı. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı kollarını sıvadı ve hünerlerini sergiledi. Mehmet Şef ile Somer Şef’in katılımıyla gerçekleşen yarışmada renkli dakikalar yaşandı. Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma şu anda devam ediyor.