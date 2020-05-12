Survivor kim elendi? Survivor'da elenen isim kim oldu, kim gitti?

Survivor’da eleme heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. Sunuculuğu ve yapımcılığı Acun Ilıcalı’ya ait olan Survivor bu yıl yine çok özel yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Oynana dokunulmazlık oyunu sonrasında Berkan ve Mert eleme adayı olarak belirlenmişti. Yarışmanın 12 Mayıs Salı akşamı yayınlanan bölümünde SMS oylaması sonrasında diğer eleme adayları belli olacak. Peki, Survivor kim elendi? Elenen isim kim oldu? İşte detaylar...



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor’ın 9 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı ünlülerin kazanması üzerine gönüllüler takımı konseyi toplandı ve oylama sonucunda Berkan eleme adayı oldu. 10 Mayıs Pazar günü yayınlanan bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu ise gönüllülerin kazanması üzerine ünlüler takımı oylamaya gitti ve diğer eleme adayı Mert oldu. Diğer eleme adayları SMS oylaması sonrasında netleşecek.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor’da elenen isim henüz açıklanmadı. Yarışma şu anda devam ediyor. Elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.