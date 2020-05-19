Survivor kim elendi? 19 Mayıs Survivor eleme adayları kimler?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 19 Mayıs eleme oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Finale doğru yaklaşılan yarışmada heyecan her geçen gün daha fazla yaşanmaya başladı. Yarışmanın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı Survivor’da yeni dönemin başladığını duyurdu. Yarışmanın önceki bölümlerinde oynanan dokunulmazlık oyunlarında ünlüler takımından Mert ve Aycan, gönüllüler takımından ise Yasin eleme adayı olmuştu. Survivor’ın 19 Mayıs eleme adayları ise bu akşam açıklanacak SMS oylaması sonrası netleşecek. Peki, Survivor’da elenen isim kim oldu?



SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor’ın önceki bölümlerinde oynanan ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmış ve haftanın ilk eleme adayları ünlüler takımından Mert ve Aycan olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanması sonrasında ise gönüllüler takımı oylamaya gitti ve Yasin üçüncü eleme adayı olarak çıkmıştı. Survivor’da diğer eleme adayları bu akşam açıklanacak SMS oylaması sonrası yarışmacıların seçimiyle netleşecek.

19 MAYIS SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’ın 19 Mayıs Salı akşamı yayınlanan bölümünde elenen isim henüz belli olmadı. Yarışma şu anda devam ediyor. Yarışmayla ilgili en güncel bilgiler haberimiz içerisine eklenecektir.

ACUN ILICALI: BAYRAMDA SIRA DIŞI ŞEYLER OLACAK

Survivor’ın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı, 3 aydır ailesinden ve evlerinden uzak kalan yarışmacılara bayramda özel bir kutlama yapacaklarının müjdesini verdi. Ilıcalı, "Buradan binlerce kilometre ötede vatandaşlarımız bayramı yaşarken biz de burada bayramı yaşıyor olacağız. Bayramda burada sıra dışı şeyler olacak" diyerek yarışmacıları ve yakınlarını sevindirdi.

SURVIVOR’DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Acun Ilıcalı Survivor izleyicilerini ve yarışmacıları heyecanlandıran yeni haberi duyurdu. Ilıcalı, önümüzdeki günlerde bir takımın 3 kişiye düşmesi durumunda uygulanacak olan yeni dönem hakkında: "Bu durumun olması halinde başka bir döneme başlayacaksınız. Eğer çeyrek final öncesinde bir takım 3 yarışmacıya düşerse yeni bir dönem başlayacak, orada başka bir sürprizimiz olacak. Bunu da açıklayacağım. Ancak çeyrek final süresinde bir takım 3 yarışmacıya düşerse bu defa çeyrek finalde yarışmacılar artık bireysel olarak mücadele edecek" ifadelerine yer verdi.