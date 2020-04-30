Survivor İrem Kanan kimdir? İrem Kanan kaç yaşındadır, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. TV8 ekranınlarının sevilen yarışması Survivor 2020'nin 62. bölümününde Survivor voleybol maçında Survivor 2020 ekibinden Evrim ile Nisa, Acun Medya'dan Acun Ilıcalı ile İrem Kanan kozlarını paylaşacak. Survivor İrem Kanan hakkında da araştırmalar hız kazandı. İşte tüm merak edilenler...

SURVİVOR İREM KANAN KİMDİR?



İrem Kanan, Survivor’un teknik ekibinde yer alan isimlerden birisidir. Acun Medya Prodüksiyon ekibi içinde yer alan İrem Kanan arada bir oynanan voleybol turunvasında öne çıkıyor.

İrem Kanan’ın tam adı Ahmet İrem Kanan‘dır. Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi’nin Acun Ilıcalı dışındaki iki yönetim kurulu üyesinden birisidir.