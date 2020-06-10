Survivor Evrim nereli, kimdir? Survivor 2020 Evrim keklik kaç yaşında, boyu kaç?

Evrim Keklik Survivor 2020’nin en çok konuşulan isimleri arasında yer almayı başarıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izleyenlerine soluksuz dakikalar yaşatan yarışmada final için geri sayım başladı. Son zamanların en çok konuşulan yarışmacısı ile ilgili de Survivor Evrim Keklik kimdir, nereli? sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Survivor yarışmacısı Evrim Keklik ile ilgili hiç bilinmeyenler!



SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Survivor 2020 kadrosunda yer alan ve yarışmanın favori isimleri arasında gösterilen Evrim Keklik son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Hırslı ve inatçı yapısıyla dikkat çeken yarışmacı oyun performanslarında da ön plana çıkıyor. Evrim Keklik, 1990'da İstanbul’da dünyaya geldi. 29 yaşında olan Keklik ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlamış ve 10 yıl boyunca devam etmiştir. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer olan Keklik, 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transfer olmuştur.

Yaşadığı talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun süren Evrim voleybola ara vermek zorunda kalmıştır. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam etmiştir. Üniversitede 4 yıl yüzme sporuyla uğraşan yarışmacı 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olmuştur. Üniversite eğitimi 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailesinin yanına 2017 yılında geri dönen yarışmacı sualtı hokeyine başlamıştır. 1 yıldır bu spor ile ilgilenen Evrim bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapmaktadır."

SURVIVOR EVRİM BOYU KAÇ?

Survivor'ın sevilen yarışmacısı Evrim Keklik'in boyu 1,67 cm uzunluğundadır.