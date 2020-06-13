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  3. Survivor eski yarışmacısı Efecan Dianzenza baba oluyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu
13 Haziran 2020 Cumartesi 16:38 | Son Güncelleme:

Survivor eski yarışmacısı Efecan Dianzenza baba oluyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu

Survivor eski yarışmacısı Efecan Dianzenza baba oluyor! Müjdeli haberi böyle duyurdu

2016 yılında katıldı Survivor yarışmasıyla ünlenen Efecan Dianzenza baba oluyor. Ünlü isim ve eşi müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Survivor'un en hızlı yarışmacılarının başında gelen Efecan Dianzenza, 2017 yılında 8 yıldır aşk yaşadığı Duygu Çavdar ile nikah masasına oturdu. 3 yıldır evli olan genç çift, bugün sosyal medya hesaplarından bebek müjdesi verdi.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Eşinin belirginleşen karnını alnını koyarak poz veren Efecan, bu anları Instagram hesabından paylaşarak "Baba oluyorum baba" dedi. Bebeklerinin ultrason fotoğraflarını paylaşan Duygu Dianzenza ise "Biz artık 3 kişiyiz" diyerek 17 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi.

Çiftin peş peşe yaptığı paylaşımlara başta Survivor yarışmacıları olmak üzere birçok isimden tebrik yorumu yağdı.

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