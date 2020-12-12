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  • Survivor eski şampiyonu Turabi koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum
12 Aralık 2020 Cumartesi 10:37 | Son Güncelleme:

Survivor eski şampiyonu Turabi koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Survivor eski şampiyonu Turabi koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

'Survivor' yarışmasının eski şampiyonlarından Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Turabi, "Gerçekten çok acı çekiyorum. Lütfen herkes çok dikkat etsin" dedi.

Survivor yarışmasında iki defa şampiyonluk elde eden 33 yaşındaki Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı.

"YARIŞMAYA GİDEMİYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Turabi şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan covid testim pozitif çıktı. Daha önce gideceğimi söylediğim yarışmaya maalesef gidemiyorum. Şimdi tedavi sürecim başladı umarım tez zamanda iyileşir tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acı çekiyorum. Lütfen herkes çok dikkat etsin."

<p>Akşam TV WhatsApp hattına Kovid-19 ile ilgili vatandaşlardan gelen sorular alanlarında uzman isi

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