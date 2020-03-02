Survivor Erman diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Erman Altıkardeş kimdir, kaç yaşında?

Erman Altıkardeş kimdir, kaç yaşında? soruları yoğun ilgi görüyor. Survivor Erman Altıkardeş diskalifiye mi oldu? TV 8’de ekrana gelen yarışmada bu yıl Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı arasında rekabet gerçekleşiyor. Acun Ilıcalı dün akşam Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Üner’in sağlık sorunlarından dolayı yarışmaya veda etmesinin ardından Ünlüler Takımı kadrosuna katılan Erman Altıkardeş’in diskalifiye olduğunu açıkladı.

SURVİVOR ERMAN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Erman Altıkardeş ile ilgili kararını açıklayan Acun Ilıcalı, “Erman'ın biz Survivor'a adapte olamadığını ve dünyanın en zor yarışmasında devam edebilecek durumda olmadığını kararlaştırdık” dedi.

SURVİVOR ERMAN KİMDİR?

Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı. Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya'nın Bremen kentinde One Nation Cup'ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.