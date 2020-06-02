Survivor Elif nereli? Survivor 2020 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2020 yarışmasında mücadele eden Milli Sporcu Elif Yıldırım Gören sakin ve mütevazi tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yarışmada sakin kalmayı başaran yarışmacı sportif yapısıyla da dikkatleri çekmeyi başarıyor. Yarışmanın izleyicileri de “Survivor Elif Yıldırım nereli ve kaç yaşında?” sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Survivor yarışmacısı Elif Yıldırım Gören ile ilgili merak edilenler...



SURVIVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR, NERELİ?

Survivor 2020 kadrosunda yer alan, sakin ve mütevazi tavırlarıyla dikkat çeken Elif Yıldırım Gören 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış Milli Sporcumuz Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

SURVIVOR ELİF BOYU KAÇ?

Elif Yıldırım Gören’in boyu 1.70 kilosu ise 55 kg’dır.