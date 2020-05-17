Survivor eleme adayı belli oldu! Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor’da dokunulmazlığı kaybeden takım üyeleri arasında yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor’ın 16 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümünde ilk eleme adayını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler takımı ile gönüllüler arasında oynanan oyunda yarışmacılar kıran kırana mücadele verdi. İşte 16 Mayıs Survivor eleme adayı ve yaşananlar...



SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’ın 16 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu ekran başındakilere keyifli dakikalar yaşattı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği bölümde Mert ve Yasin arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında oynanan mücadelenin galibi gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR’DA İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı konseyi toplandı. Geçtiğimiz hafta Ersin zorunlu olarak yarışmadan ayrıldığı için Acun Ilıcalı bu hafta 2 ismin aday gösterileceğini açıkladı. Survivor’da yapılan oylama sonucunda haftanın ilk eleme adayları Mert ve Aycan oldu.