Survivor elem adayları kimler? 3 Mart Survivor'da kim elendi?

Survivor’da kimin elendiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Televizyon ekranlarının vazgeçilmez yarışma programı Survivor 2020 yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın önceki bölümünde eleme oyununu gönüllüler kazandığı için ünlüler takımında Derya eleme adayı olarak gösterilmişti. Yarışmanın ikinci ve üçüncü eleme adayları da SMS oylaması sonrası en çok oyu alan yarışmacılar tarafından belirlenecek. İşte detaylar…



SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor’ın bu haftaki bölümünde dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımı ile ünlüler arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Günün sonunda ise dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazandı. Daha sonra ise haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere oylama yapıldı. Oylama sonucu en çok oyu alan isim Derya oldu ve ilk eleme adayı olarak gösterildi.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’ın 3 Mart Salı günü yayınlanan bölümünde heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Yarışmanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Derya olmuştu. İkinci ve üçüncü eleme adayı ise en çok SMS’i alan 2 yarışmacı tarafından belirlenecek. Daha sonra ise bir isim yarışmaya veda edecek. Eleme bölümü şu anda oynanıyor. Elenen isim belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.