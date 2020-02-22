Survivor Ekstra suncusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer nereli, kaç yaşında?

Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? sorusu izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Tv8 ekranlarında yer alan Survivor Ekstra sunucuları arasında yer alan Melisa Emirbayer izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Genç sunucu, geçtiğimiz yıl yayınlanan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasına katılmış ve çok konuşulan yarışmacılar arasında yer almıştı. İşte Survivor Ekstra sunucusu Melisa Emirbayer hakkında merak edilenler…

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Melisa Emirbayer 2 Kasım 1995 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi olan Melisa Emirbayer 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü’ne transfer olan Emirbayer 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.

Melisa Emirbayer şimdilerde Survivor Ekstra sunuculuğunu yapıyor.

Kilosu: 58 kg

Boyu: 1,77 m