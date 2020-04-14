Survivor canlı izle! Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Takımlar değişti mi?

Survivor yeni takımlar açıklandı mı? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020’nin 46. bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Birleşme partisinin ardından yaşanan olaylar ve Acun Ilıcalı’nın ipucunu verdiği yeni takımlar ifadesi izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, Survivor takımlar değişti mi? Yeni takımlar nasıl oldu? İşte detaylar...



SURVİVOR’DA TAKIMLAR MI DEĞİŞTİ?

Yarışmanın 46. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’nın “Her şey iyi güzeldi. Takımlar ne olacak?” sözleri izleyicilerde merak uyandırdı. Survivor’da takımların değişip değişmeyeceği henüz belli olmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.

TAKIM DEĞİŞİLİĞİNDEN ÖNCE ÜNLÜLER TAKIM KADROSU

Elif Gören

Berkan Karabulut

Aşkım Burçe Tunay

Ezgi Hocaoğlu

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Aycan Yanaç

Ersin Korkut

TAKIM DEĞİŞİLİĞİNDEN ÖNCE GÖNÜLLÜLER TAKIM KADROSU

Nisa Bölükbaşı

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Yunus Emre Özden

Gizem Birdan

Yasin Obuz

Barış Murat Yağcı

Cemal Can Canseven

Evrim Keklik