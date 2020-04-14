Survivor canlı izle! Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Takımlar değişti mi?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 Ünlüler- Gönüllüler yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yarışmada çekişmeli dakikalar ve diyaloglar yaşanıyor. Survivor'ın yayınlanan 46. bölümünde Acun Ilıcalı yeni takımlardan bahsetti ve izleyicileri heyecanlandırdı. Bunun üzerine “Survivor'da takımlar mı değişti?” sorusu aratılmaya başladı. Konuyla ilgili merak edilenler haberimizde...
Survivor yeni takımlar açıklandı mı? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020’nin 46. bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. Birleşme partisinin ardından yaşanan olaylar ve Acun Ilıcalı’nın ipucunu verdiği yeni takımlar ifadesi izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, Survivor takımlar değişti mi? Yeni takımlar nasıl oldu? İşte detaylar...
SURVİVOR’DA TAKIMLAR MI DEĞİŞTİ?
Yarışmanın 46. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı’nın “Her şey iyi güzeldi. Takımlar ne olacak?” sözleri izleyicilerde merak uyandırdı. Survivor’da takımların değişip değişmeyeceği henüz belli olmadı. Konuyla ilgili güncel gelişmeler haberimiz içerisine eklenecektir.
TAKIM DEĞİŞİLİĞİNDEN ÖNCE ÜNLÜLER TAKIM KADROSU
Elif Gören
Berkan Karabulut
Aşkım Burçe Tunay
Ezgi Hocaoğlu
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Aycan Yanaç
Ersin Korkut
TAKIM DEĞİŞİLİĞİNDEN ÖNCE GÖNÜLLÜLER TAKIM KADROSU
Nisa Bölükbaşı
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Yunus Emre Özden
Gizem Birdan
Yasin Obuz
Barış Murat Yağcı
Cemal Can Canseven
Evrim Keklik