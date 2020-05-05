Survivor'da kim elendi? Survivor'da elenen isim açıklandı mı? İşte 5 Mayıs SMS oylaması sonuçları...

Acun Ilıcalı sunuculuğunda Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor’da eleme heyecanı yaşandı. “Survivor’da kim elendi?” sorusu binlerce kişi tarafından aratılmaya başladı. Yarışmanın önceki bölümlerinde gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Mert haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenmişti. Yarışmanın diğer eleme adayları ve Survivor’a veda eden isim SMS oylaması sonrasında belli olacak.



SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor’ın 2 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana süren mücadelede dokunulmazlığı ünlüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı konseye gitti ve ilk eleme adayını belirlemek üzere oylama yapıldı. Haftanın ilk eleme adayı gönüllülerden Berkan oldu. Yarışmanın ikinci dokunulmazlık oyununu gönüllülerin kazanması üzerine ünlüler takımından Mert diğer eleme adayı oldu. Survivor’da SMS oylaması sonrasında tüm eleme adayları belli olacak.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor’da elenen isim henüz belli olmadı. Acun Ilıcalı SMS oylamasını açıkladıktan sonra en çok SMS’i alan yarışmacılar diğer eleme adaylarını belirleyecek. Daha sonra ise en az SMS’i alan isim Survivor’a veda edecek.

SURVIVOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN