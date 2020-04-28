Survivor canlı izle! Survivor kim elendi? Eleme adayları kimler?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor’da eleme heyecanı izleyicileri ekran başına kilitledi. “Survivor’da bu hafta kim elendi?” sorusu da bu bağlamda merak edip araştırılmaya başlandı. Yarışmanın önceki bölümlerinde Yunus Emre ve Gizem haftanın ilk eleme adayları olarak belirlenmişti. Eleme öncesi açıklanacak SMS oylaması sonrasında haftanın son eleme adayları da belli olacak. Peki, Survivor’da elenen isim açıklandı mı? İşte 28 Nisan Salı Survivor’da yaşananlar...



SURVIVOR’ ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor’da ünlülüler takımı ile gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununda heyecan dolu dakikalar yaşandı. Kıran kırana mücadelenin sergilendiği yarışmada dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı ve oylama sonucu Yunus Emre ilk eleme adayı olarak seçildi. Yarışmanın ikinci dokunulmazlık oyununu ise ünlüler takımı kazandı. Haftanın ikinci eleme adayı ise gönüllüler takımından Gizem oldu. Haftanın diğer eleme adayları SMS oylaması sonrasında belirlenecek.

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da elenen isim henüz açıklanmadı. Yarışma şu anda devam ediyor. Aşağıdaki linkten yarışmayı canlı olarak izleyebilirsiniz.

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