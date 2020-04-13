Survivor birleşme partisinde şaşırtan anlar! Nisa ve Sercan arasında neler oluyor?

'Survivor'ın dün akşam yayınlanan 44. bölümünde birleşme partisi heyecanı yaşandı. Survivor'da aylar sonra duş alan, saçlarını yaptıran ve birbirinden şık kıyafetlerini giyen yarışmacılar önce yemekte buluştu, ardından ise Acun Ilıcalı'nın sunduğu şarkı yarışmasında hünerlerini sergiledi.

SERCAN VE NİSA DAMGA VURDU

Ancak partiye aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa damgasını vurdu. Yemek sırasında yan yana oturan Nisa ile Cemal Can, Sercan ile de Aşkım arasında ilginç anlar yaşandı.

ELLERİYLE YEDİRDİLER

Aşkım, Sercan'e elleriyle yemek yedirdi. Aynı şekilde Nisa da Cemal Can'a elleriyle pasta yedirdi.

Ardından yapılan şarkı yarışmasında da ikili arasında yaşananlar dikkatlerden kaçmadı. Birleşme partisinde sahneye çıkan Nisa ve Sercan, diğer yarışmacıların aksine birbirlerine düşük puan verdi.İki yarışmacının da birbirlerine sadece 5'er puan vermeleri sosyal medyada da gündem oldu.

Öte yandan ikilinin parti boyunca hiç yan yana gelmeyip, diyaloğa girmemesi de çok konuşuldu.