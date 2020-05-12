Survivor Berkan nereli? Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor yine heyecan dolu bir sezonla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yarışmanın favori isimleri arasında yer alan Berkan Karabulut ise adından sıkça söz ettiriyor. “Survivor Berkan kimdir?” “Survivor Berakan Karabulut nereli ve kaç yaşında?” gibi soruları aratan izleyiciler yarışmacı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. İşte yarışmacının hayatına dair merak edilenler...



SURVİVOR BERKAN KİMDİR?

Survivor 2020’nin favori yarışmacıları arasında yer alan Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.

Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye katılma nedenini ise şu sözlerle anlatıyor:

"4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.

Kolumda 2 sene önce yaptırdığım bir dövmem var, Fransızca “neden başladığını asla unutma“ yazıyor. Onun üstünde de bir koi balığı var. Bunun anlamı Japon efsanesine göre ters akıntıya karşı giden bir nehirde azmi ve kararlılığı sayesinde nehrin sonuna ulaşıp ejderhaya dönüşen bir balık ."