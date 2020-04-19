Survivor Barış kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli? İşte Barış Murat Yağcı biyografisi

Survivor Barış kimdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'de yarışan Survivor Barış hakkında araştırmalar hız kazandı. Survivor Barış Murat Yağcı 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Barış Murat Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Barış Murat Yağcı biyografisi haberimizde..

SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?



Survivor 2020’nin sevilen yarışmacısı Barış Murat Yağcı 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Barış Murat Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.