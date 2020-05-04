Survivor Aycan sevgilisi kimdir? Survivor Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? Acun Ilıcalı'dan Aycan Yanaç açıklaması!

Survivor Aycan sevgilisi kimdir? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında dikkat çeken isimler arasında yer alan Aycan Yanaç, son zamanlarda sevgilisi ile gündemde yer alıyor. Yarışmadaki modunun düşmesinde özel hayatının etkili olduğunu dile getiren Survivor Aycan Yanaç, sevgilisinin kim olduğu ile merak uyandırdı. Acun Ilıcalı'dan Aycan Yanaç açıklaması geldi.

SURVİVOR AYCAN YANAÇ'IN SEVGİLİSİ KİM?



Aycan'ın Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu Okan Turp'a bazı hisler beslediği ve genç futbolcunun nişanlanma haberini alınca bir hayli üzüldüğü öne sürüldü. Okan Turp kısa zaman önce Alessa Reule ile nişanlanmıştı.

OKAN TURP KİMDİR?



27 Ağustos 2000 doğumlu Okan Turp, 2016 yılında kariyerine başladığı VfB Stuttgart altyapısından 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştur. Burada kendisiyle 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

2019-2020 sezonu ara transfer döneminde 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Okan Turp, U-17 Türk milli takımında ilk maçına 2016 yılında çıkmıştır.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya’nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg’le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln’de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.