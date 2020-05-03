Survivor Aycan kimdir? Survivor Aycan Yanaç kaç yaşında, aslen nereli?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmacılarının hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Aycan Yanaç’ın hayatı ve biyografisi de bu bağlamda merak ediliyor. Sportif yapısıyla dikkat çeken yarışmacı A Milli Kadın Futbol Takımı’nda forvet mevkiinde forma giymektedir. Survivor Aycan nereli? Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında? gibi soruların cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



SURVİVOR AYCAN KİMDİR?

Survivor’ın dikkat çeken yarışmacısı Aycan Yanaç 21 Kasım 19982’de Almanya Nünberg'de dünyaya geldi. Aycan Yanaç futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkiinde oynamaktadır.