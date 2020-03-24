Survivor Aşkım kimdir? Survivor 2020 yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç?

Survivor Aşkım kimdir? sorusu izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Ekran başındakiler de yarışmacıların hayatını ve biyografisini merak ediyor ve onları yakından tanımak istiyor. Aşkım Burçe Tunay da bu isimler arasında yer alıyor. İşte Survivor Aşkım hakkında merak edilenler...



SURVİVOR AŞKIM KİMDİR?

Survivor 2020’nin yeni yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay, 2000 yılında dünyaya geldi. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

İlkokul eğitimini Kayseri Besime Özderici İlkokulu'nda almıştır. Ortaokul'dayken tekrar İstanbul'a taşındı ve İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda eğitimini tamamladı. Lise eğitimine Maltepe Anadolu Lisesi'nde başladı fakat Kadıköy Final Temel Lisesi'nden mezun oldu. Şu an Işık Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitimine devam etmektedir. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nde aktif sporculuk yapmaktadır.

SURVİVOR AŞKIM BOYU KAÇ?

Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay'ın boyu 1,62 cm'dir.