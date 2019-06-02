Survivor Adem Kılıççı'dan şaşırtan açıklamalar: Eşit şartlar yoktu

Kariyerinde birçok boks zaferi bulunan Adem Kılıççı, yeniden katıldığı Survivor yarışmasının ardından Survivor Panorama'ya konuk oldu. 2018 yılında yarışmaya katılan ve Nagehan Karadere ile finale kalarak şampiyon olan Kılıççı, aylar sonra Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine yeniden Survivor'a gitti. Kılıççı, son gidişinde yarıştığı yarışmacılarla eşit şartlarda olmadığını anlattı.

"KAYBEDİP KARİZMAYI ÇİZDİRMEK İSTEMEDİM"

Konuk yarışmacı olarak adaya ilk gittiğinde yaşadığı duygularını aktaran Adem Kılıççı, Survivor Türkiye Yunanistan hakkında şu şekilde açıklamalarda bulundu: "Genel anlamda çekindiğim kimse olmadı. Hepsiyle yarışmak ayrı heyecanlıydı. Ama yarışmacılarla aynı şartlarda değildik. Dominik'te stresliydim, kaybedip karizmayı çizdirmek istemedim açıkçası. Son şampiyon olarak üst üste kaybetseydim demoralize olurdum."

"KELİMELERE DÖKEMEYECEĞİM ANLAR VE DUYGULAR"

Adem Kılıççı, adada oyun esnasında çekilen bir fotoğrafını, "İnsan bazen kelimelere dökemediği anlar için yaşamalı bu hayatta…. 4 günlük kısa Survivor maceramda kelimelere dökemeyeceğim anları ve duyguları tekrar yaşama fırsatı buldum. Mücadele, kazanma hırsı, heyecan, dostluk, takım ruhu ve daha bir sürü duygu… Bize tekrar bu fırsatı veren Acun Medya ekibine ve desteğini bizden esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim" notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı.