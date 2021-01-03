Survivor 2021 Cemal Hünal Dominik dizi, filmleri neler? Survivor ünlüler yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
Survivor 2021 ünlüler kadrosunda Cemal Hünal'da yer alıyor. Issız Adam filmi ile milyonların gönlünde taht kuran Hünal, Dominik yolcusu. Survivor Tv 8'in en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Diriliş Ertuğrul, Paramparça gibi ses getiren yapımlarda yer alan Survivor 2021 Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? Survivor yarışmacısı Cemal Hünal dizi, filmleri neler?
Cemal Hünal Survivor 2021 ünlüler kadrosuna adını yazdırdı. Bu yıl ekrana gelecek olan Survivor yarışmasında iddialı isimler arasında yer alıyor. Program, MasterChef'in final yapmasıyla yayın hayatına 9 Ocak'ta başlayacak. Issız Adam, Paramparça, Tozkopran ve Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda yer alan Survivor ünlüler yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? İşte Cemal Hünal dizileri ve filmleri...
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim almıştır.
CEMAL HÜNAL YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)
Atçalı Kel Mehmet (2017)
Kırmızı (2015) - Umut
Günce (2013) - Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert
Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur
Ayaz (2012) - Şahin
Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert
Peşpeşe - (2010) - Bora
Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper
Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim
CEMAL HÜNAL YER ALDIĞI DİZİLER
Asi (2007-2009) - Kerim
Kış Masalı (2009) - Ali Murat
Adanalı (2010) - Alex
Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat
Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol
Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan
Paramparça (2014) - Alper
Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares
Tozkoparan (2019) - Celal Hoca