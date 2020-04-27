Survivor 2020 yarışmacısı Yunus Emre kimdir? Survivor Yunus Emre Özden kaç yaşında, nereli?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor kadrosunda yer alan Yunus Emre Özden izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yarışma izleyicileri ekran başına kilitliyor. Sportif yapısı ve fiziğiyle ön plana çıkan Özden, MMA dövüşüyle de yakından ilgileniyor. Peki, Survivor 2020 Yunus emre kimdir? Survivor Yunus Emre nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı...



SURVIVOR YUNUS EMRE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor Yunus Emre Özden 29 Mart 1993 yılında İstanbul Silivri’de dünyaya geldi. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış. Özden şu anda 1.85 boyunda ve 82 kilo.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.

Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karatecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.