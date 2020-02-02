Survivor 2020 kadrosunda kimler var? Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor 2020 yarışmacıları araştırılıyor. Survivor 2020’de kimler var? TV 8’de yayınlanan yarışma her sene olduğu gibi bu yıl da heyecanla bekleniliyor. 16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek. Acun Ilıcalı son açıklamasında Bursaspor ve Galatasaray'da forma giymiş olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020 kadrosunda olacağını belirtti ve kendisine başarılar diledi.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV 8’de yayınlanan yarışma 16 Şubat’ta başlayacak.

İŞTE 2020 SURVİVOR KADROSU

Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim Ersin Korkut olmuştu. Survivor'ın eski şampiyonlarından ve Arka Sokaklar dizisinin yıldızlarından Uğur Pektaş ve şarkıcı ve oyuncu Emrah'n oğlu Tayfun Erdoğan kadroda yer alacak isimler arasında bulunuyor.

Acun Ilıcalı son açıklamasında Bursaspor ve Galatasaray'da forma giymiş olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020 kadrosunda olacağını belirtti ve kendisine başarılar diledi.

16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor, bu sezon ünlüler-gönüllüler konseptiyle gerçekleşecek.

SURVİVOR 2019'U KİM KAZANDI?

Geçen sezon ekranlara gelen Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Tük şampiyonu Yusuf Karakaya oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Yunan Şampiyonu ise Katerina Dalaka oldu. Survivor Türkiye takımından Seda Ocak ile Yusuf Karakaya arasında SMS oylaması yapıldı. En fazla oyu alan Yusuf Survivor 2019 şampiyonu olarak büyük ödüle hak kazandı.