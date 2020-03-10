Sürpriz ikili: Hande Erçel ve Kerem Bürsin!

MF Yapım, Fox TV için hazırlıklarına devam ettiği ‘Sen Çal Kapımı’ adlı yaz dizisi için başrol oyuncularını belirledi. Dizinin başrolünde Kerem Bürsin ve Hande Erçel birlikte rol alacak. İki oyuncunun da imza aşamasında olduğu belirtiliyor.

ÇEKİMLERİ NİSAN ORTASINDA BAŞLAYACAK…

Sen Çal Kapımı adlı dizinin yönetmenliğini Ender Mıhlar üstlenecek. Senaryoyu ise Ayşe Üner Kutlu yazıyor. Yazlık dizinin çekimlerinin Nisan ayının ortalarında başlaması planlanıyor.

Kerem Bürsin, şu sıralar Aynen Aynen isimli mini dizide Nilperi Şahinkaya ile birlikte yer alıyor. Hande Erçel ise Halka dizisinin ardından Azize ile yeni sezona başlamıştı. Fakat yapım Aralık ayında apar topar yayından kaldırılmış, final dahi yapmasına izin verilmemişti.