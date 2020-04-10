Süreyya Yalçın'ın maskesi olay oldu!

Amerika'da yaşayan Süreyya Yalçın, milyonlarca insan gibi günlerini ev karantinasında geçiriyor. Özellikle Amerika’nın yoğun bir şekilde etkilendiği virüs salgınından kurtulmak adına evinden çıkmayan Yalçın, Instagram hesabından paylaştığı maskeli fotoğraf ile dikkat çekti.

YİNE OLAY OLMAYI BAŞARDI

Taşlı maskesi ile verdiği pozla karantina günlerine esprili bir gönderme yapan Yalçın’ın bu pozu takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Süreyya Yalçın, 2016 yılında Antakyalı iş insanı Ozan Baran ile evlenip Amerika’ya yerleşmişti.