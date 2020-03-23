Rol aldığı Supernatural dizisiyle adını duyuran oyuncu Jensen Ackles çocuklarıyla birlikte karantina dansı yaptı. Ackles'ın bu dansını da eşi Danneel Harris Ackles Instagram sayfasından paylaştı. Aktörün dans etmek için seçtiği şarkı ise Erkilet Güzeli türküsü oldu.

Daneel Harris Ackles bu videonun çocuklarıyla birlikte yapacak yeni şeyler arayanlara ipucu niteliğinde olduğunu belirterek "Dans dersine ne dersiniz? " diyerek paylaştı. Ackles, türkünün sözsüz versiyonunu tercih etti. Genç kadın aynı paylaşımda Cengiz Coşkuner'in Modern Belly Dance (Modern Folk Oyun Havaları) plağına da yer verdi.

Türk takipçileri başta olmak üzere birçok hayranı Erkilet Güzeli türküsünü tanıyıp paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.