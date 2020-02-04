Super Bowl'da fırtına estirdiler

Karşılaşmanın devre arası gösterisinde Jennifer Lopez ve Shakira, Miami’de Latin rüzgarı estirdi. Şovda, Rap şarkıcısı Bad Bunny de Kobe Bryant anısına, yazdığı 6 Rings adlı şarkıyı söyledi.

TRUMP’A ‘APTAL’ ELEŞTİRİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Kansas City Chiefs takımını Twitter’dan tebrik ederken ‘Kansas eyaletini gururlandırdınız’ dedi. Ancak takım, Missouri eyaletinde yer alıyor. Eski senatör Claire McCaskill, ‘Orası Missouri seni aptal’ dedi. Mesaj 120 bin favori aldı. Trump, ilk tweet’i silse de eleştirilerden kurtulamadı.