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  3. Sular durulmuyor! Seren Serengil'den sonra bir hamle de Yaşar İpek'ten

Sular durulmuyor! Seren Serengil'den sonra bir hamle de Yaşar İpek'ten

Sular durulmuyor! Seren Serengil'den sonra bir hamle de Yaşar İpek'ten

Seren Serengil’in uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Yaşar İpek, geçtiğimiz cuma günü Metris Cezaevi’nden tahliye olmuştu. İpek, hapisten çıkar çıkmaz eşi Seren Serengil hakkında flaş bir hamle yaptı ve mahkemeye başvurdu.

Ünlü şarkıcı, Serengil hakkında 2 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması için tedbir kararı aldırdı.

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