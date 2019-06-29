Şükran Ovalı'dan Asena Atalay'a gönderme!

Futbolcu Caner Erkin eski eşi Asena Atalay ile arasında 3 yıldır süren nafaka davası sonunda çözümlendi. Erkin, aylık 50 bin lira isteyen eski eşi Asena Atalay’a karşı nafaka davasını kazandı. Şükran Ovalı, Caner Erkin'le sarmaş dolaş pozunu İngilizce "Mutlu mod (ruh hali)" notuyla paylaşınca pozu, Asena Atalay'a gönderme yapıyor yorumlandı..

Boşandıktan sonra çekişmeli nafaka davası konusunda sürekli mahkemelik olan eski eşler Asena Atalay ve Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin krizinde çözüme ulaşıldı.

DAVAYI KAYBETTİ

Asena Atalay'ın Caner Erkin'e açtığı 50 bin TL'lik nafaka davasını kaybetmesi üzerine Erkin'in eşi Şükran Ovalı'dan manidar bir paylaşım geldi.

ASENA'YA GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Şükran Ovalı, Caner Erkin'le sarmaş dolaş pozunu İngilizce "Mutlu mod (ruh hali)" notuyla paylaştı. İkilinin bu romantik pozu, Asena Atalay'a gönderme olarak yorumlandı.

"ŞÜKRAN'DAN NİSPET POZU"

Oğlu Çınar için aylık 50 bin lira isteyen Asena Atalay'ın aylık 3 bin lira nafaka almasına hükmedilen davanın ertesi günü Şükran Ovalı'dan böyle bir hamle gelmesi "Şükran'dan nispet pozu" dedirtti.