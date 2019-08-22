Şükran Ovalı ile Caner Erkin kavga mı etti? Açıklama geldi!
Oyuncu Şükran Ovalı ile futbolcu Caner Erkin, kızlarının 1. yaş gününü önceki gün kutlamıştı. Partide Ovalı ve Erkin'in gergin anları dikkat çekmişti. Oyuncu, iddialara yanıt verdi.
2017 yılında nikah masasına oturan Şükran Ovalı ile Caner Erkin, geçtiğimiz yıl kızları Mihran Ela'yı kucaklarına almıştı. Ünlü çift, önceki gün kızlarının 1. yaşını sürpriz bir parti ile kutladı. Sosyal medyada paylaşılan kutlama videolarında ise Şüran Ovalı ile Caner Erkin arasındaki gerilim dikkat çekti.
'HER ŞEY ÇOK YOLUNDA'
Dün de Şükran Ovalı, yakın bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldı. Çıkışta konuyla ilgili sorular sorulunca Ovalı, "Üzülerek söylüyorum ki çok mutluyuz. Haberleri siz çıkarıyorsunuz. Allah bağışlasın çok tatlı bir evladımız var. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Her şey çok yolunda, biz çok mutluyuz!" dedi.
ŞÜKRAN OVALI İLE CANER ERKİN´İN GERGİN ANLARI! - İZLEMEK İÇİN TIKLA